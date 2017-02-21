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В Омской области осудили банду борцов с педофилами
Происшествия  •  21 февраля 2017, 08:26, последнее обновление 21 февраля 2017, 09:33  •  печать

В Омской области осудили банду борцов с педофилами

Автор: Василий Епанчинцев

Преступники преследовали, грабили и шантажировали мужчин, знакомившихся в социальных сетях с несовершеннолетними девушками.

Вынесен приговор семи жителям Омска, обвинявшимся в грабеже, разбое и вымогательстве, сообщает "Вечерний Омск" со ссылкой на СУ Следственного комитета по Омской области. Братья Борисовы, Иван и Анатолий, их знакомые Костя Масолов, Саша Протасов и супруга последнего, а также двое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет в 2015 году занимались борьбой с педофилами.

Девушки в сети знакомились с мужчинами и назначали им свидания. На встречу в итоге приходила банда, которая обвиняла молодых людей в переписках с несовершеннолетними. Борцы с педофилами грабили потерпевших, забирая деньги, золотые украшения и телефоны, а у одного из них ещё и вымогали 10 тыс. руб.

Братья Борисовы получили по 5,5 года тюрьмы, Масолов - 2,5 года лишения свободы, Протасов - 2 года лишения свободы, его супруга, с учётом малолетнего ребёнка на иждивении, - полтора года лишения свободы условно, несовершеннолетние - 2,5 и 2 года лишения свободы.

Теги  •  #омские борцы #педофилия

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Комментарии

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Влад Никитин  •  21 февраля 2017, 09:09

Бороться с педофилами нужно другими методами, а здесь явный расчет, что жертвы не обратятся в полицию.

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