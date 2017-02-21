В Омской области осудили банду борцов с педофилами

Вынесен приговор семи жителям Омска, обвинявшимся в грабеже, разбое и вымогательстве, сообщает "Вечерний Омск" со ссылкой на СУ Следственного комитета по Омской области. Братья Борисовы, Иван и Анатолий, их знакомые Костя Масолов, Саша Протасов и супруга последнего, а также двое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет в 2015 году занимались борьбой с педофилами.

Девушки в сети знакомились с мужчинами и назначали им свидания. На встречу в итоге приходила банда, которая обвиняла молодых людей в переписках с несовершеннолетними. Борцы с педофилами грабили потерпевших, забирая деньги, золотые украшения и телефоны, а у одного из них ещё и вымогали 10 тыс. руб.

Братья Борисовы получили по 5,5 года тюрьмы, Масолов - 2,5 года лишения свободы, Протасов - 2 года лишения свободы, его супруга, с учётом малолетнего ребёнка на иждивении, - полтора года лишения свободы условно, несовершеннолетние - 2,5 и 2 года лишения свободы.