СК заинтересовался падением снега на прохожих на улице Ленина

Следственные органы Следственного комитета РФ по Омской области начали доследственную проверку, связанную с падением снега с крыши здания на Любинском проспекте. Как уже писал "Омск Здесь", пятерых молодых людей накрыла "лавина" снега на обновлённой улице Ленина. Происшествие запечатлела камера наружного видеонаблюдения, видеозапись с которой появилась сегодня в интернете.
СК выяснит, пострадали ли в результате случившегося пешеходы, а также будут установлены лица, ответственные за уборку снега. Их действиям будет дана правовая оценка по ст. 238 УК РФ. Следствие просит откликнуться пострадавших для выяснения обстоятельств произошедшего.
Интересно, сумеют ли кого наказать, если снег быстренько уберут, а пострадавшие так и не откликнутся? Ведь с ними ничего серьезного вроде.