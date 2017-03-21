СК заинтересовался падением снега на прохожих на улице Ленина

В Омске следственный комитет начал доследственную проверку по появившейся сегодня информации в СМИ. Ответственные за уборку снега лица понесут наказание за ненадлежащее выполнение работ, в связи с чем возникла угроза жизни и здоровью людей.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Омской области начали доследственную проверку, связанную с падением снега с крыши здания на Любинском проспекте. Как уже писал "Омск Здесь", пятерых молодых людей накрыла "лавина" снега на обновлённой улице Ленина. Происшествие запечатлела камера наружного видеонаблюдения, видеозапись с которой появилась сегодня в интернете.

СК выяснит, пострадали ли в результате случившегося пешеходы, а также будут установлены лица, ответственные за уборку снега. Их действиям будет дана правовая оценка по ст. 238 УК РФ. Следствие просит откликнуться пострадавших для выяснения обстоятельств произошедшего.