На улице Ленина после реконструкции появятся гранитные тротуары и новые пешеходные переходы

В ходе благоустройства планируется не только преобразить внешний вид центральной улицы, но и изменить схему движения на крупных транспортных развязках.

Сегодня, 27 января, представители компании-подрядчика "ИдеалСтрой" (Санкт-Петербург) показали предварительный проект благоустройства улицы Ленина на участке от Юбилейного моста до Ленинградской площади. Реконструкция этой территории позволит создать цельный туристический маршрут в центре города.

Главная задача благоустройства - превратить транзитную улицу в общественное пространство, где омичам будет комфортно находиться. Сейчас Любинский проспект и остальная часть улицы Ленина значительно отличаются, поэтому необходимо объединить их стилистически. Согласно проекту изменения претерпят лишь проезжая и пешеходная части. В границы благоустройства не входят Юбилейный мост, подземный переход на площади Ленина и фасады зданий.

В пешеходной зоне расширят и замостят гранитом тротуары, появятся буферная зона для зелени и скамейки, интегрированные с клумбами. На протяжении магистрали расположатся шесть мини-площадей - открытых пространств для проведения небольших мероприятий. В зону озеленения войдут около ста деревьев, в том числе 66 новых крупномеров. Генподрячик обещает, что ни одно существующее дерево не будет снесено.

В проекте предусмотрена замена бордюрного камня таким образом, чтобы сохранить все деревья. После выполнения благоустройства они будут обрамлены приствольными решётками. Это будет выглядеть примерно так, как сейчас посажены саженцы яблонь вокруг "Любочки", - прокомментировал заместитель гендиректора "ИдеалСтроя" Владислав Черников.

Значительные изменения претерпит проезжая часть. Будет заменена система наружного освещения, контактную сеть перекинут на новые столбы. На дороге профрезеруют и заменят верхний слой асфальтового полотна, добавят островки безопасности и организованные парковочные места (в том числе для инвалидов у Краеведческого музея). Также будут акцентированы два остановочных пункта общественного транспорта: у "Яблоньки" и дома по ул. Ленина, 40.

Для удобства пешеходов добавят наземные переходы со светофорами - на перекрёстках с улицами Лермонтова, Броз Тито и Чкалова. В целом схема движения по улице Ленина будет значительно откорректирована.

На площади Ленина планируется организовать два новых наземных пешеходных перехода. Движение транспорта на этой развязке будет планово регулироваться транспортно-пешеходным светофором, - рассказал заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец. - Пересматривается организация движения на Ленинградской площади, где стыкуются два проекта. <...> Условия движения по улице Ленина станут более безопасными и удобными и для автомобилистов, и для пешеходов.

Для проведения дорожных работ придётся ограничивать движение транспорта. Скорее всего, дорогу будут закрывать участками.

Разработанная схема планировочных решений прошла согласование с городским департаментом архитектуры. Окончательный проект будет готов к марту-апрелю, и сразу после этого генподрядчик готов начать строительные работы. Окончание проекта назначено на 1 ноября.

О благоустройстве второй очереди улицы Ленина было объявлено на открытии реконструированного Любинского проспекта. Проект финансирует ПАО "Газпром-нефть". Ориентировочно инвестиции составят миллиард рублей.