В Омской области председателя общества охотников застрелили, приняв за глухаря
Происшествия  •  15 марта 2017, 12:44, последнее обновление 15 марта 2017, 13:09  •  печать

В Омской области председателя общества охотников застрелили, приняв за глухаря

Автор: Вероника Жукова

В Омской области будут судить мужчину, который застрелил знакомого на охоте, перепутав его с глухарём.

Прокурор Седельниковского района Омской области утвердил уголовное дело в отношении 49-летнего Евгения Литвинова. Он обвиняется по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Установлено, что днём 2 января 2017 года мужчина был на охоте в лесу. При себе у него был карабин "Вепрь-308", из которого он выстрелил по плохо видимой цели, предварительно убедившись в отсутствии людей. Однако в результате омич попал в 45-летнего председателя Седельниковского районного общества охотников и рыболовов. От полученного ранения он скончался на месте.

Как пояснил Литвинов, он перепутал силуэт сидевшего в кустах мужчины с глухарём. В настоящее время дело направлено в Тарский городской суд Омской области.

Теги  •  #глухарь #охота #суд #уголовное дело

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