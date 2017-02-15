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В Омске хозяин ремонтируемой квартиры выстрелил в рабочего
Происшествия  •  15 февраля 2017, 17:01, последнее обновление 15 февраля 2017, 17:04  •  печать

В Омске хозяин ремонтируемой квартиры выстрелил в рабочего

Автор: Артем Кримин

Сотрудники полиции организовали проверку по факту травмирования 54-летнего рабочего, осуществлявшего ремонт квартиры.

Инцидент произошёл в квартире дома, расположенного на улице Красный Путь. 50-летний мужчина выстрелил из помпового ружья в нанятого рабочего. Причиной, по которой хозяин жилища взялся за оружие, стал плохой, по его мнению, ремонт, который сделал пострадавший.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка.

- Выстрелил резиновой пулей. Повреждения неопасные. Проводится проверка, ружьё изъято, - сообщил "Омск Здесь" начальник ОИОС УМВД по Омской области, майор внутренней службы Алексей Командыков.

В данный момент пострадавший направлен на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет определена тяжесть вреда здоровью и принято процессуальное решение.

r Теги  •  #выстрел #квартира #ремонт #ружье #УМВД

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