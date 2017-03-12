Школьник из Омской области выстрелил другу в лицо из пневматической винтовки
Происшествия  •  12 марта 2017, 12:56, последнее обновление 12 марта 2017, 15:40  •  печать

Школьник из Омской области выстрелил другу в лицо из пневматической винтовки

Автор: Вероника Жукова

Подростки, найдя пневматическую винтовку, решили разобраться в её устройстве. Одни из парней случайно выстрелил другу в лицо. Пострадавший мальчик доставлен в больницу.

9 марта в Называевскую центральную районную больницу обратился 16-летний подросток. Врачи установили, что у школьника находится инородное тело в лицевой части головы.

Как сообщает "Вечерний Омск", 8 марта двое друзей-девятиклассников, остались без присмотра взрослых. Они где-то нашли пневматическую винтовку и начали с ней разбираться. В этот момент один из школьников случайно выстрелил другому в лицо.

Подростки решили, что их могут наказать, поэтому ничего не рассказали взрослым. Однако на следующий день рана на лице пострадавшего сильно разболелась, после чего он рассказал обо всём родителям.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают, где мальчики взяли оружие. С ними и их родителями провели профилактическую беседу.

Отметим, что потерпевшему оказали экстренную помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Теги  •  #винтовка #оружие #рана #школьник

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Комментарии

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Наталья Александровна  •  12 марта 2017, 16:35

Детям должны были объяснять не только родители, но и многие другие, что даже палка раз в году стреляет и не известно куда она попадет, это игра со смертью, чего делать не стоит.

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Владимир Семенов  •  12 марта 2017, 15:03

Случайность? Наверное, все же, недоработка родителей, ведь ружье никак не должно попадать в детские руки.

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Елена Соколова  •  12 марта 2017, 14:52

В 16 лет дети часто остаются без присмотра взрослых, это нормально, но почему не знают, что нельзя оружие направлять на человека - вопрос родителям. И он не единственный.

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