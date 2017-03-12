Школьник из Омской области выстрелил другу в лицо из пневматической винтовки

9 марта в Называевскую центральную районную больницу обратился 16-летний подросток. Врачи установили, что у школьника находится инородное тело в лицевой части головы.
Как сообщает "Вечерний Омск", 8 марта двое друзей-девятиклассников, остались без присмотра взрослых. Они где-то нашли пневматическую винтовку и начали с ней разбираться. В этот момент один из школьников случайно выстрелил другому в лицо.
Подростки решили, что их могут наказать, поэтому ничего не рассказали взрослым. Однако на следующий день рана на лице пострадавшего сильно разболелась, после чего он рассказал обо всём родителям.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают, где мальчики взяли оружие. С ними и их родителями провели профилактическую беседу.
Отметим, что потерпевшему оказали экстренную помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Детям должны были объяснять не только родители, но и многие другие, что даже палка раз в году стреляет и не известно куда она попадет, это игра со смертью, чего делать не стоит.
Случайность? Наверное, все же, недоработка родителей, ведь ружье никак не должно попадать в детские руки.
В 16 лет дети часто остаются без присмотра взрослых, это нормально, но почему не знают, что нельзя оружие направлять на человека - вопрос родителям. И он не единственный.