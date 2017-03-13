Омские следователи нашли мать, бросившую мёртвого ребёнка в гаражах
Происшествия  •  13 марта 2017, 11:15, последнее обновление 13 марта 2017, 11:27  •  печать

Омские следователи нашли мать, бросившую мёртвого ребёнка в гаражах

Автор: Артем Кримин

Стали известны подробности происшествия, взбудоражившего жителей Ленинского округа.

Накануне, 12 марта, в Ленинском округе прохожие нашли тело младенца. О страшной находке омичи тут же сообщили в правоохранительные органы, и на место обнаружения трупа новорождённого приехали следователи. Вскоре им удалось разыскать мать ребёнка.

- Женщина, которая родила ребёнка, установлена. Младенец женского пола был доношенным, ему около 40 недель, - сообщила "Омск Здесь" старший помощник руководителя омского СУ СК Лариса Болдинова. - По предварительным данным, малыш появился на свет мёртвым.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Теги  •  #Лариса Болдинова #Ленинский округ #младенец #новорожденный #следственный комитет

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Комментарии

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Анна Орлова  •  13 марта 2017, 12:11

У нас граждане выходили на митинг с требованием запретить аборты. Вот, пожалуйста, неизбежная альтернатива абортам - детоубийство. Если женщина предпочитает беспорядочные половые связи материнству, она избавится от ребёнка любым способом - законным или незаконным.

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