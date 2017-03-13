Омские следователи нашли мать, бросившую мёртвого ребёнка в гаражах

Накануне, 12 марта, в Ленинском округе прохожие нашли тело младенца. О страшной находке омичи тут же сообщили в правоохранительные органы, и на место обнаружения трупа новорождённого приехали следователи. Вскоре им удалось разыскать мать ребёнка.

- Женщина, которая родила ребёнка, установлена. Младенец женского пола был доношенным, ему около 40 недель, - сообщила "Омск Здесь" старший помощник руководителя омского СУ СК Лариса Болдинова. - По предварительным данным, малыш появился на свет мёртвым.

Сейчас по данному факту проводится проверка.