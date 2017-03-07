В Омске будут судить женщину, избившую сына кочергой

Уголовное дело омички, избившей сына и выставившей его на мороз, направили в суд.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Муромцево, обвиняемой по статье "Истязание, совершённое в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной или иной зависимости от виновного".

По информации следствия, 14 января 2017 года обвиняемая находилась в состоянии опьянения. В этом состоянии она избила 14-летнего сына, являющегося инвалидом детства, кочергой и выгнала из дома на мороз раздетым после того, как тот сделал ей замечание, что она опять пьяна.

Мальчик простоял в рубашке и сланцах на 30-градусном морозе, поскольку дверь в дом была заперта, а мать легла спать. В итоге ребёнка заметила соседка, которая забрала его к себе в дом и обогрела. После чего сообщила о случившемся бабушке, которая отвезла мальчика в больницу.

В результате действий матери ребёнок получил ушибы, кровоподтеки, ссадины и обморожение пальцев обеих стоп 1 степени, из-за чего проходил стационарное лечение. В настоящее время мальчика забрали из семьи, он живёт в коррекционной школе-интернате.

Следователи решили, что ребёнка можно было защитить от издевательств раньше, если бы проверяющие органы вовремя вмешались: ранее женщина уже была лишена родительских прав в отношении одного из сыновей, а также регулярно злоупотребляла спиртным. В связи с этим губернатору Виктору Назарову направлено представление, чтобы он устранил причины, способствовавшие преступлению.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. Младшая дочь матери-алкоголички все ещё проживает вместе с ней.