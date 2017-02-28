17-летний подросток носил с собой "соль" на 20 млн рублей
Происшествия  •  28 февраля 2017, 16:30  •  печать

17-летний подросток носил с собой "соль" на 20 млн рублей

Автор: Вероника Делор

Полицейские задержали омича с тремя килограммами синтетических наркотиков.

Сотрудники по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области поймали учащегося одного из омских колледжей, распространявшего оптовые партии "соли". В ходе личного досмотра 17-летнего рецидивиста в подъезде дома на улице 24-й Северной оперативники изъяли более 3 кг синтетических наркотиков.

Такой вес соответствует 150 тыс. разовых доз в уличном эквиваленте. Приблизительная розничная цена "соли" составляет около 20 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере". Учитывая возраст подозреваемого, ему грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время проводится дальнейшая проверка.

Отметим, с начала года сотрудники УНК УМВД России по Омской области задержали уже четверых подростков из-за распространения наркотиков на территории региона.

Теги  •  #несовершеннолетний #полиция #синтетические наркотики #уголовное дело

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