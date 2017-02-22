Омские студенты колледжа делали по городу "закладки" с наркотиками

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали двух учащихся одного из колледжей города по подозрению в сбыте наркотиков. В ходе личного досмотра у них изъяли 20 пакетиков с синтетическим наркотиком. Общий вес "соли" составил более 10 граммов.

17-летний задержанный признался, что некоторое время назад ему на страницу в соцсети поступило предложение о работе курьером-закладчиком синтетических наркотиков, которые нужно было прятать в специально оборудованные тайники. К незаконной деятельности он привлёк своего 18-летнего одногруппника.

Вечером после учёбы студенты направились в Ленинский округ, где было пойманы с поличным в районе проспекта Маркса. После проверки СУ СКР возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере". Студентам грозит до 20 лет тюрьмы.

Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде. В настоящее время следствие продолжается.