Омская школьница после уроков разносила наркотики по "закладкам"
Происшествия  •  19 января 2017, 13:31, последнее обновление 19 января 2017, 13:41  •  печать

Омская школьница после уроков разносила наркотики по "закладкам"

Автор: Валерия Шимановская

Несовершеннолетняя девушка нашла возможность незаконной подработки в свободное от учёбы время.

Оперативники задержали 16-летнюю жительницу Омска, подозреваемую в приобретении и сбыте наркотических средств. Информация о причастности школьницы к наркобизнесу отрабатывалась несколько недель, и в итоге девушку задержали во время её "работы" на проспекте Маркса.

При себе у девушки было 15 пакетиков с "солью" общим весом 8 граммов. В сумке также были учебники и спортивная форма - школьница отправилась делать "закладки" прямо после уроков.

 

"Было установлено, что девушка длительное время занималась сбытом синтетических наркотиков посредством закладок специально оборудованных тайников, в которые она помещала свёртки с дозами", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Школьница рассказала, что предложение поработать распространителем наркотиков ей поступило в соцсетях, ей посулили высокий стабильный доход. Вместо заработка теперь девушка получила уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере", предусматривающее наказание до 20 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

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r Теги  •  #наркотики #УМВД #фото

Комментарии

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Evgenii Aksenov  •  19 января 2017, 16:48

какая жесть,она может реально и не осознавала что делает,хотяя...что теперь понять и простить чтоли,сколько людей от соли гибнет..

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Алёна Ярошевич  •  19 января 2017, 15:04

Мониторинг информации в соцсетях надо проводить на уровне государства, а не на добровольных основах, тогда и таких подработок станет меньше.

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soveren11 Эксквайр  •  19 января 2017, 14:06

Грустно и печально. Возможно, соглашаясь на эту работу, она даже не знала, какой срок ей грозит:(

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