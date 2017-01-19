Омская школьница после уроков разносила наркотики по "закладкам"

Оперативники задержали 16-летнюю жительницу Омска, подозреваемую в приобретении и сбыте наркотических средств. Информация о причастности школьницы к наркобизнесу отрабатывалась несколько недель, и в итоге девушку задержали во время её "работы" на проспекте Маркса.

При себе у девушки было 15 пакетиков с "солью" общим весом 8 граммов. В сумке также были учебники и спортивная форма - школьница отправилась делать "закладки" прямо после уроков.

"Было установлено, что девушка длительное время занималась сбытом синтетических наркотиков посредством закладок специально оборудованных тайников, в которые она помещала свёртки с дозами", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Школьница рассказала, что предложение поработать распространителем наркотиков ей поступило в соцсетях, ей посулили высокий стабильный доход. Вместо заработка теперь девушка получила уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере", предусматривающее наказание до 20 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области