Омский школьник ранил одноклассника скальпелем

Вчера, 20 февраля, в одной из школ Москаленского района Омской области перед уроком биологии учащийся пятого класса ранил одноклассника скальпелем, сообщает Ом.1. Как оказалось, мальчик баловался с хирургическим инструментом, пугая одноклассников.

В школе информацию подтвердили, однако уточнили, что прокол был сделан в области лопатки, а не печени, как рассказывали жители села, в котором расположена школа. Кроме того, ребёнку оперативно оказали помощь, госпитализация не потребовалась.

Представители школы уже провели профилактическую беседу с родителями виновника происшествия. Выяснилось, что ещё вчера вечером мальчик с бабушкой уже был дома у пострадавшего и попросил у него прощения. Кроме того, оказалось, что школьники дружат между собой, поэтому причиной случившегося стала обычная детская выходка.