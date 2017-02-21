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Омский школьник ранил одноклассника скальпелем
Происшествия  •  21 февраля 2017, 15:25, последнее обновление 21 февраля 2017, 15:37  •  печать

Омский школьник ранил одноклассника скальпелем

Автор: Вероника Делор

Инцидент произошёл перед уроком биологии.

Вчера, 20 февраля, в одной из школ Москаленского района Омской области перед уроком биологии учащийся пятого класса ранил одноклассника скальпелем, сообщает Ом.1. Как оказалось, мальчик баловался с хирургическим инструментом, пугая одноклассников.

В школе информацию подтвердили, однако уточнили, что прокол был сделан в области лопатки, а не печени, как рассказывали жители села, в котором расположена школа. Кроме того, ребёнку оперативно оказали помощь, госпитализация не потребовалась.

Представители школы уже провели профилактическую беседу с родителями виновника происшествия. Выяснилось, что ещё вчера вечером мальчик с бабушкой уже был дома у пострадавшего и попросил у него прощения. Кроме того, оказалось, что школьники дружат между собой, поэтому причиной случившегося стала обычная детская выходка.

Теги  •  #происшествие #школьник

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