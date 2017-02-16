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Омский школьник угрожает своим учителям расправой
Происшествия  •  16 февраля 2017, 10:57  •  печать

Омский школьник угрожает своим учителям расправой

Автор: Валерия Шимановская

Полиция проводит проверку видеозаписи, на которой несовершеннолетний омич угрожает убийством директору своей гимназии.

Запись появилась накануне в социальной сети "ВКонтакте". Молодой человек в кадре размахивает ножом и обещает разобраться с директором гимназии, где учится. Парень говорит, что четыре часа работал над проектом, чтобы получить допуск к выпускным экзаменам. Работу оценили на 50 баллов из 45 необходимых, но руководство учебного заведения к экзаменам парня всё же не допустило. Кроме того, на личной странице омича появилась его фотография с ружьём.

Как сообщает телеканал "Продвижение", полиция уже организовала проверку. Подростку может грозить уголовное наказание. 

Подробности смотрите в видеосюжете.

r Теги  •  #видео #полиция #угроза #школа

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