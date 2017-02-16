Омский школьник угрожает своим учителям расправой

Запись появилась накануне в социальной сети "ВКонтакте". Молодой человек в кадре размахивает ножом и обещает разобраться с директором гимназии, где учится. Парень говорит, что четыре часа работал над проектом, чтобы получить допуск к выпускным экзаменам. Работу оценили на 50 баллов из 45 необходимых, но руководство учебного заведения к экзаменам парня всё же не допустило. Кроме того, на личной странице омича появилась его фотография с ружьём.

Как сообщает телеканал "Продвижение", полиция уже организовала проверку. Подростку может грозить уголовное наказание.

Подробности смотрите в видеосюжете.