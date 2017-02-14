В Омске полицейские опубликовали видео погони за 15-летним школьником

11 февраля около 01:00 сотрудники Госавтоинспекции несли службу на улице Воровского. В это время они обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21099 и попытались остановить машину. Однако водитель ВАЗа проигнорировал полицейских и попытался скрыться, после чего экипаж ДПС начал преследовать нарушителя.

В районе пересечения улиц 14-я Марьяновская и 1-го Мая водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автоинспекторы задержали его. Нарушителем оказался 15-летний подросток. Также в салоне авто находился 16-летний школьник. Обоих омичей доставили в полицию, туда же вызвали их родителей. Решается вопрос о постановке несовершеннолетних на учёт в органах внутренних дел.