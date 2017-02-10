Мошенница под видом работника банка похитила у омичей более миллиона рублей

Доверчивым омичам женщина сообщала, что с их банковской карты незаконно хотят списать деньги. Пострадавшие, доверяя "сотруднице банка", подключали к её телефону услугу "Мобильный банк". Таким образом ей удалось похитить более миллиона рублей.

Центральный районный суд Омска будут рассматривать уголовное дело в отношении весьма находчивой омички. Её обвиняют в 11 эпизодах мошенничества. Общий ущерб пострадавшим от её действий превысил один миллион рублей.

Следствием удалось установить, что женщина, имея несколько сим-карт, зарегистрированных на разные имена, отправляла СМС-сообщения абсолютно незнакомым людям. Заранее был подготовлен и текст сообщения: "БАНК/900/заявка на списание 9500 рублей принята. Инф." и указывался номер телефона для обратной связи. Некоторые граждане, получив такое известие, тут же перезванивали на номер отправителя.

На том конце провода отвечала мошенница, разработав специальный сценарий. Напуганным омичам она представлялась сотрудницей Сбербанка и поясняла: в отношении них неизвестные осуществляют мошеннические действия. Поэтому необходимо установить защиту на банковскую карту, но для этого нужно прийти к банкомату. Потерпевшие бежали к банкоматам, вновь звонили на этот номер и полагая, что "банкир" устанавливает защиту на их карту, набирая комбинации цифр, устанавливали услугу "Мобильный банк" к абонентскому номеру, находящемуся у лжебанкирши в пользовании.

В настоящее время обвиняемая находится в СИЗО, в ближайшее время станет известна дата начала судебного процесса.

Как пояснили в пресс-службе Сбербанка, их сотрудники никогда не обращаются к клиентам по телефону, через социальные сети и другие средства связи с целью получения конфиденциальной информации, а СМС-сообщения отправляются только со строго определённых номеров. Поэтому при любом подозрении на мошенничество следует прекратить общение и обратиться в кредитное учреждение.