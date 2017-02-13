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Правительство Омской области выступило против "Синего кита"
Происшествия  •  13 февраля 2017, 17:10, последнее обновление 13 февраля 2017, 17:11  •  печать

Правительство Омской области выступило против "Синего кита"

Автор: Василий Епанчинцев

Региональная власть намерена развернуть рекламную кампанию против игр в социальных сетях, которые доводят детей до самоубийства.

На сегодняшнем брифинге в правительстве Омской области заместитель губернатора по вопросам внутренней политики Владимир Компанейщиков рассказал о том, как в регионе будут бороться с распространением игр в социальных сетях, которые доводят детей до самоубийства. В частности, игра "Синий кит" сейчас перебирается из "ВКонтакте" в Instagram.

В социальных сетях мы видим распространение игр, которые создают угрозу жизни и здоровья наших детей, - сказал Компанейщиков. - Мы хотим обратить внимание родителей на игру "Синий кит". Суть её в том, что ребёнку предлагается выполнить ряд заданий. Попасть в неё легко и безобидно. Каждое задание становится всё более жёстким. В конечно счёте ребёнка побуждают на действия, которые представляют реальную угрозу для его жизни и здоровья.

Как пояснил "Омск Здесь" куратор внутренней политики, пока случаев самоубийств, связанных с играми в социальных сетях, в Омской области не зарегистрировано. "Люди, которые проектируют подобные страшные вещи, хорошо разбираются в психологии, - отметил вице-губернатор. - Они умеют это подать так, что для ребёнка всё будет происходить незаметно. Следите за тем, чем ваши дети занимаются в интернете".

Также специалисты рекомендуют обратить внимание на игры с названием "Тихий дом", f57, f58, "Разбуди меня в 4.20", "1704". В случае обнаружения подобной информации рекомендуется удалить страницу ребёнка из социальной сети и обратиться в правоохранительные органы.

r Теги  •  #ВКонтакте #игры

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