Омич ограбил арендованную квартиру и пересдал её

Житель Кировского округа обманул мужчину из Седельникова. В ходе расследования выяснилось, что это далеко не единственное преступление омича.

Житель Седельниковского района приехал в Омск на заработки. Квартиру на улице Взлётная он снял в начале февраля у мужчины, которого нашёл по интернет-объявлению. Однако через несколько дней вернулся настоящий владелец квартиры.

"Оказалось, что два месяца назад 28-летний мужчина сдал свою жилплощадь совсем другому человеку. Осмотревшись, он обнаружил, что в комнате отсутствует шкаф, пылесос, телевизор и стиральная машина, общей стоимостью 23 000 рублей", - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Мошенник был опознан оперативниками по составленной ориентировке. Им оказался 27-летний житель Кировского округа, безработный и ранее судимый. Сдача в аренду чужой квартиры оказалась не единственным его заработком. Мужчина (на фото ниже) через соцсети предлагает людям услуги по оформлению временной регистрации. По этому объявлению его и нашли полицейские.

В ходе допроса выявлены и другие преступления омича - хищение документов и денег у двух граждан, обратившихся к нему за оформлением прописки, а также обман 15-летнего подростка, который перевёл 3 тысячи рублей за мобильный телефон, который якобы продавал задержанный. Во всех случаях следователи возбудили уголовные дела. Фигурант отрабатывается на причастность к аналогичным преступлениям.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области