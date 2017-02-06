В Омске мужчина убил свидетеля, давшего против него показания

Осуждённый за кражу ГСМ мужчина и его подельник ворвались в дом к свидетелю, зверски убили его, а затем сбросили тело в колодец.

Омский областной суд вынес приговор 36-летнему Денису Иванову и 23-летнему Дмитрию Петеру, которых обвиняли в убийстве лица, выполнявшего общественный долг. Как установили следователи, в мае 2016 года мужчины в состоянии опьянения ездили по деревне Павловка Муромцевского района на машине в поисках спиртного. Проезжая мимо одного из домов, Денис Иванов вспомнил, что проживающий здесь мужчина в суде давал против него показания. Злоумышленник решил отомстить свидетелю.

- Иванов и Петер зашли в дом к свидетелю, где избили и задушили несчастного, после чего, скрывая следы преступления, в багажнике отвезли тело в окрестности соседней деревни Дурново и скинули в заброшенный колодец, - сообщили в пресс-службе омского СУ СК. - Однако вскоре родственники потерпевшего стали искать его и обратились в правоохранительные органы. Соседи во время опроса рассказали, что слышали шум и видели двух мужчин. Во время допроса следователем Петер признался в содеянном и показал место, где было спрятано тело убитого.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Собранные следствием доказательства суд счёл достаточными для вынесения обвинительного приговора: Денису Иванову было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а Дмитрию Петеру - два года в колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с Иванова 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда дочери погибшего.