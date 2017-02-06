В Омске мужчина убил свидетеля, давшего против него показания
Происшествия  •   6 февраля 2017, 16:43, последнее обновление 6 февраля 2017, 16:46  •  печать

В Омске мужчина убил свидетеля, давшего против него показания

Автор: Артем Кримин

Осуждённый за кражу ГСМ мужчина и его подельник ворвались в дом к свидетелю, зверски убили его, а затем сбросили тело в колодец.

Омский областной суд вынес приговор 36-летнему Денису Иванову и 23-летнему Дмитрию Петеру, которых обвиняли в убийстве лица, выполнявшего общественный долг. Как установили следователи, в мае 2016 года мужчины в состоянии опьянения ездили по деревне Павловка Муромцевского района на машине в поисках спиртного. Проезжая мимо одного из домов, Денис Иванов вспомнил, что проживающий здесь мужчина в суде давал против него показания. Злоумышленник решил отомстить свидетелю.

- Иванов и Петер зашли в дом к свидетелю, где избили и задушили несчастного, после чего, скрывая следы преступления, в багажнике отвезли тело в окрестности соседней деревни Дурново и скинули в заброшенный колодец, - сообщили в пресс-службе омского СУ СК. - Однако вскоре родственники потерпевшего стали искать его и обратились в правоохранительные органы. Соседи во время опроса рассказали, что слышали шум и видели двух мужчин. Во время допроса следователем Петер признался в содеянном и показал место, где было спрятано тело убитого. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Собранные следствием доказательства суд счёл достаточными для вынесения обвинительного приговора: Денису Иванову было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а Дмитрию Петеру - два года в колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с Иванова 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда дочери погибшего.

Омичка, избивавшая 8-летнюю дочь-гимнастку, пойдёт под суд

В Омской области дальнобойщик, сдавая назад, убил человека

r Теги  •  #колодец #Муромцевский район #свидетель #СУ СКР #убийство

Комментарии

Добавить свой
Мирослав В-ов  •  6 февраля 2017, 20:36

Опять-таки алкоголь всему виной. Не напились бы и не мотались в поисках новой дозы и не было бы преступления.

Ответить
Виктор Вайз  •  6 февраля 2017, 17:04

Какой же идиот! - за кражу отсидел бы пару лет, может даже условно, а теперь срок за убийство. А вообще таким тварям можно сроки и побольше давать - они в обществе такие дебилы больше не нужно - нужно закрывать навсегда!

Ответить
Юля Пучкова  •  6 февраля 2017, 18:40

Согласна, только жаль что Иванов не успел не успел "убрать" Петера, он ведь свидетель убийства и тоже может дать показания. Одним уродом было бы меньше.

Ответить
Последние новости
В Омске может закрыться известный фестиваль  •  сегодня, 21:41
В Омске два водителя перекрыли дорогу скорой помощи  •  сегодня, 20:49
Альбом омской фолк-группы издали в Великобритании   •  сегодня, 20:10
Власти хотят повысить привлекательность Омска с помощью саммита ЕАЭС  •  сегодня, 18:15
Дорогу к "Бауцентру" сделают сами омские предприниматели  •  сегодня, 17:30
Омич, сбивший мать с тремя детьми, не в состоянии платить пострадавшим  •  сегодня, 17:19  •   4
Еще новости
Ювелирный Союз 240Х400
Дача 200х400
Вавилон