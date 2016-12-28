Омский охранник получил десять лет тюрьмы за убийство активиста "Русских пробежек"

59-летний Александр Красноперов, работавший охранником ЧОПа "Центр охраны и защиты", признан виновным по статьям "Убийство", "Публичные призывы к совершению экстремистской деятельности, совершённые с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе", а также "Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации".

17 сентября 2015 года Красноперов находился в своей квартире с 19-летним активистом "Русских пробежек". В ходе ссоры он выкинул молодого человека с балкона пятого этажа, после чего тот умер на месте. Во время следствия подозреваемый несколько раз менял версии произошедшего: сначала он настаивал, что активист выпрыгнул в окно сам, а затем выдвигал версию о самообороне.

Также следствие и суд установили, что Красноперов с 2009 по 2015 год выкладывал на своей странице и собственном сообществе в соцсети различный контент, унижающих представителей неславянской национальности и представителей иных религий. Кроме того, он склонял других людей к экстремистской деятельности.

Суд вынес приговор в виде 10 лет тюрьмы в колонии строгого режима, сообщает портал sibnovosti.ru.