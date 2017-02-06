В Омске продавцы мёда украли у пенсионерки 45 тыс. рублей
Происшествия  •   6 февраля 2017, 16:15, последнее обновление 6 февраля 2017, 17:18  •  печать

В Омске продавцы мёда украли у пенсионерки 45 тыс. рублей

Автор: Василий Епанчинцев

У 88-летней старушки неизвестные похитили сбережения.

Накануне у пенсионерки из её квартиры на улице Масленникова похитили 45 тыс. руб., сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Мужчина и женщина представились продавцами мёда. У них на глазах хозяйка достала из тетрадки, где хранила деньги, 1000 рублей. Когда же старушку попросили принести пустую банку под мёд, преступники покинули квартиру вместе со всеми деньгами из тетрадки.

Экспертами-криминалистами изъяты следы пальцев рук подозреваемых, которые направлены на дактилоскопическую экспертизу. В настоящее время на причастность к преступлению проверяются лица, ранее судимые за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Подозреваемому мужчине на вид 30-35 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, был одет в дублёнку коричневого цвета до колен, меховую шапку темного цвета. Женщине на вид 28-30 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, была одета в дублёнку или пальто тёмного цвета ниже колена.

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r Теги  •  #кража #мёд

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