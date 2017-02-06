В Омской области браконьер в снегу ножом заколол косулю
Происшествия  •   6 февраля 2017, 15:10, последнее обновление 6 февраля 2017, 15:26  •  печать

В Омской области браконьер в снегу ножом заколол косулю

Автор: Василий Епанчинцев

Житель Тары задержан за убийство косули.

В 11 км от Тары в урочище Аширово охотинспектор задержал браконьера, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Прибывшим полицейским он рассказал, что задержал нарушителя на снегоходе. Неподалеку был обнаружен труп косули.

25-летний житель Тары долгое время гонял по полям на снегоходе косулю и загнал её глубоко в снег. Воспользовавшись беспомощностью дикого животного, он заколол её с помощью ножа. Разрешения на добычу парнокопытного у нарушителя не было.

После установления суммы причинённого ущерба будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Незаконная охота". Браконьеру грозит штраф на сумму до 200 тыс. рублей или административный арест на срок до шести месяцев.

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r Теги  •  #браконьер #косуля #Тарский район

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