Омичка, избивавшая 8-летнюю дочь-гимнастку, пойдёт под суд
Происшествия  •   6 февраля 2017, 15:45  •  печать

Омичка, избивавшая 8-летнюю дочь-гимнастку, пойдёт под суд

Автор: Вероника Делор

В Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины, которая жестоко обращалась со своей дочерью.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Ростовки, обвиняемой по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

По мнению следствия, женщина жестоко обращалась со своей 8-летней дочерью-гимнасткой, избивая её по незначительным поводам. В ноябре она избила девочку дважды, в том числе и скакалкой: один раз из-за того, что та забрала без разрешения конфеты у одноклассниц, второй - из-за четвёрки по математике.

Согласно заключению психолого-педагогической экспертизы, со стороны матери есть признаки жестокого обращения с ребёнком: грубое обращение, вербальная и физическая агрессия, нанесение физических травм, психологическое насилие в форме унижения достоинства и подавление личности. Из-за подобных методов воспитания ребёнок испытывал стресс. В ходе следствия женщина раскаялась в содеянном.

Отметим, после возбуждения уголовного дела девочка стала жить с дедушкой. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.

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