В Кировском округе Омска детям продают алкоголь

В результате проверки инспекторы по делам несовершеннолетних ОП № 2 УМВД России по городу Омску выявили два факта продажи алкогольных напитков подросткам в торговых павильонах на улицах Ватутина и Лукашевича, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Продавцы знали о запрете розничной продажи алкогольной продукции детям, но не удостоверились, что покупатели являются совершеннолетними и продали им по одной бутылке пива объёмом 0,5 л.

Сотрудниками полиции составлены административные протоколы по ч. 2.1 ст.14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Продавцам грозит штраф на сумму до 50 тыс. руб.