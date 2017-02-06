В Кировском округе Омска детям продают алкоголь
Происшествия  •   6 февраля 2017, 08:09, последнее обновление 6 февраля 2017, 09:33  •  печать

В Кировском округе Омска детям продают алкоголь

Автор: Василий Епанчинцев

Полиция выявила факты продажи алкоголя несовершеннолетним.

В результате проверки инспекторы по делам несовершеннолетних ОП № 2 УМВД России по городу Омску выявили два факта продажи алкогольных напитков подросткам в торговых павильонах на улицах Ватутина и Лукашевича, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Продавцы знали о запрете розничной продажи алкогольной продукции детям, но не удостоверились, что покупатели являются совершеннолетними и продали им по одной бутылке пива объёмом 0,5 л.

Сотрудниками полиции составлены административные протоколы по ч. 2.1 ст.14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Продавцам грозит штраф на сумму до 50 тыс. руб.

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r Теги  •  #алкоголь #Кировский округ

Комментарии

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Юрий Александрович  •  6 февраля 2017, 11:02

Штрафы конечно серьезная мера, но лучше таким точкам просто запрещать продажу алкоголя на совсем, тогда и отвественности у других больше будет.

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Виктор Монин  •  6 февраля 2017, 10:05

Наверняка таких фактов значительно больше, нетрезвые подростки иногда попадаются. Продавцов надо почаще проверять.

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Злата Маркова  •  6 февраля 2017, 09:04

Нарушения по поводу продажи алкоголя несовершеннолетним всегда были, некоторые продавцы просто не хотят конфликтовать с подростками.

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