Пьяный омич перевернул «девятку» на крышу, уходя от полицейской погони

Накануне, 4 февраля, около 19:20 в районе пересечения улиц Красных Зорь и 20-я Линия госавтоинспекторы увидели ВАЗ-2109, который петлял на дороге. Сотрудники ДПС потребовали водителя остановиться, однако тот только увеличил скорость и решил скрыться. После этого полицейские стали преследовать нарушителя.
В районе дома №205 на улице 10 лет Октября водитель машины не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Как оказалось, автомобилем управлял 25-летний пьяный мужчина. В результате ДТП он не пострадал. Установлено, что ранее он уже привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Теперь омичу грозит до двух лет тюрьмы.
Кроме того, также составлены административные материалы по статьям "Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства" и "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения".
Первый момент, что приходит в голову - все подобные новости надо широко и часто освещать во всех средствах массовой информации (не реже, чем рекламу). Распространяют же сейчас информацию о вреде курения и алкоголя (куда ни повернись - наткнёшься). Так халатные водители - беда не меньшая. Надо чтобы, садясь за руль в нетрезвом виде, человек непроизвольно представлял себе эти "пару лет тюрьмы".
Второй момент - хорошо бы эти полицейские погони (впрочем, как и другие акции силовых органов) сделать безопаснее для окружающих. Может придумать какой-то технический способ быстрой остановки автотранспорта (добавить в конструкцию авто или дороги)..
По-моему самое глупое это уходить от погони ДПС. В любом случае ведь поймают.
Пьяным же все равно, но самое страшное, что по их вине масса трагических ДТП.
Не стоит в данном случае делать поблажек, потому как первый случай - ничему не научил, только реальное наказание поможет.