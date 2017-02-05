Пьяный омич перевернул «девятку» на крышу, уходя от полицейской погони

Накануне, 4 февраля, около 19:20 в районе пересечения улиц Красных Зорь и 20-я Линия госавтоинспекторы увидели ВАЗ-2109, который петлял на дороге. Сотрудники ДПС потребовали водителя остановиться, однако тот только увеличил скорость и решил скрыться. После этого полицейские стали преследовать нарушителя.

В районе дома №205 на улице 10 лет Октября водитель машины не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Как оказалось, автомобилем управлял 25-летний пьяный мужчина. В результате ДТП он не пострадал. Установлено, что ранее он уже привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Теперь омичу грозит до двух лет тюрьмы.

Кроме того, также составлены административные материалы по статьям "Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства" и "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения".