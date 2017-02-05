В Омске преподаватель ОмГАУ организовал финансовую пирамиду
Происшествия  •   5 февраля 2017, 19:28, последнее обновление 5 февраля 2017, 19:32  •  печать

В Омске преподаватель ОмГАУ организовал финансовую пирамиду

Автор: Василий Епанчинцев

Преподаватель ОмГАУ Виталий Пецевич скрылся со 100 млн рублей.

Объявлен в федеральный розыск за организацию финансовой пирамиды преподаватель ОмГАУ Виталий Пецевич, сообщает "Комсомольская правда". Кандидат экономических наук в течение нескольких лет брал деньги у знакомых, чтобы вернуть с процентами. Пецевич создал видимость успешного бизнесмена, арендовал офис в центре города, говорил, будто занимается топливным бизнесом.

Когда суть финансовой пирамиды раскрылась, то выяснилось, что преподаватель похитил больше 100 млн рублей. С чужими деньгами он исчез летом прошлого года. 19 его жертв написали заявления в ОБЭП.

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r Теги  •  #ОБЭП #пирамида

Комментарии

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Мирослав В-ов  •  5 февраля 2017, 20:12

Неужели никто из его знакомых не удосужился проверить, как идет "бизнес"? Тогда сами виноваты.

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