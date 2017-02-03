Омич зарезал соседа, назвавшего его жизнь никчёмной

Утром 30 января в доме по улице Стороженко было обнаружено тело 43-летнего мужчины с ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления был задержан 45-летний сосед погибшего, ранее судимый за разбой. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора. Погибший начал оскорблять собутыльника, называя его жизнь никчёмной, за что получил удар ножом.

Ведётся следствие.