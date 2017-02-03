В Омской области супруги помирились после ссоры и сгорели

Накануне при пожаре в частном доме в селе Баррикада Исилькульского района погибли 44-летний мужчина и его 33-летняя жена, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области. Накануне супруги помирились после непродолжительной размолвки.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печи. Мужчина пытался выбраться в окно, а тело женщины было найдено возле дверей. Оба погибли от отравления угарным газом. Их дети восьми и четырёх лет в это время находились в другом доме.
Жаль людей, им бы еще жить и жить и дети совсем маленькие без родителей остались.
Бедные дети - лишились сразу обоих родителей, хорошо, что живы остались. Но все таки это очень безответственно со стороны взрослых людей, допустить печь до такого состояния не думая о последствиях, когда про опасность угарного газа давно известно.