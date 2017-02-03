В Омской области супруги помирились после ссоры и сгорели
Происшествия  •   2 февраля 2017, 16:00, последнее обновление 2 февраля 2017, 16:03  •  печать

В Омской области супруги помирились после ссоры и сгорели

Автор: Василий Епанчинцев

Следственный комитет начал проверку по факту гибели супружеской пары в Исилькульском районе.

Накануне при пожаре в частном доме в селе Баррикада Исилькульского района погибли 44-летний мужчина и его 33-летняя жена, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области. Накануне супруги помирились после непродолжительной размолвки.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печи. Мужчина пытался выбраться в окно, а тело женщины было найдено возле дверей. Оба погибли от отравления угарным газом. Их дети восьми и четырёх лет в это время находились в другом доме.

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r Теги  •  #Исилькульский район #пожар

Комментарии

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Злата Маркова  •  2 февраля 2017, 19:21

Жаль людей, им бы еще жить и жить и дети совсем маленькие без родителей остались.

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Marta Rodriguez  •  2 февраля 2017, 17:24

Бедные дети - лишились сразу обоих родителей, хорошо, что живы остались. Но все таки это очень безответственно со стороны взрослых людей, допустить печь до такого состояния не думая о последствиях, когда про опасность угарного газа давно известно.

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