В Омской области супруги помирились после ссоры и сгорели

Накануне при пожаре в частном доме в селе Баррикада Исилькульского района погибли 44-летний мужчина и его 33-летняя жена, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области. Накануне супруги помирились после непродолжительной размолвки.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печи. Мужчина пытался выбраться в окно, а тело женщины было найдено возле дверей. Оба погибли от отравления угарным газом. Их дети восьми и четырёх лет в это время находились в другом доме.