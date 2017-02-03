В Омске украли забор у охранного предприятия
Происшествия  •   2 февраля 2017, 16:35, последнее обновление 2 февраля 2017, 17:02  •  печать

В Омске украли забор у охранного предприятия

Автор: Вероника Делор

Ведомственное предприятие, находящееся рядом с заводом имени Баранова, лишилось 13 пролётов металлического забора.

31 января в полицию Октябрьского округа обратилась 50-летняя начальница караула, которая рассказала, что ночью на улице возле завода имени Баранова неизвестные похитили металлический забор, сообщает "Ом.1". Сумма ущерба составила 10 тыс. руб.

Подозреваемыми оказались два омича - братья 32 и 20 лет, один из которых работал на хлебозаводе, а другой был ранее судим за кражу. 13 пролётов забора они сдали в металлолом.

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r Теги  •  #забор #кража #металлолом

Комментарии

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Влад Никитин  •  2 февраля 2017, 20:52

Это из серии "сапожник без сапог". Смешно и грустно одновременно - как же вы допустили?!

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Юрий Александрович  •  2 февраля 2017, 17:21

Вот уж ирония судьбы прямо, у охранного предприятия украли забор, тут и сказать больше нечего, только широкая улыбка на лице )

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