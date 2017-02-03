В Омске украли забор у охранного предприятия

31 января в полицию Октябрьского округа обратилась 50-летняя начальница караула, которая рассказала, что ночью на улице возле завода имени Баранова неизвестные похитили металлический забор, сообщает "Ом.1". Сумма ущерба составила 10 тыс. руб.
Подозреваемыми оказались два омича - братья 32 и 20 лет, один из которых работал на хлебозаводе, а другой был ранее судим за кражу. 13 пролётов забора они сдали в металлолом.
Это из серии "сапожник без сапог". Смешно и грустно одновременно - как же вы допустили?!
Вот уж ирония судьбы прямо, у охранного предприятия украли забор, тут и сказать больше нечего, только широкая улыбка на лице )