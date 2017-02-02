В Омске будут судить мастера и крановщика за гибель рабочего
Происшествия  •   2 февраля 2017, 12:57, последнее обновление 2 февраля 2017, 12:57  •  печать

В Омске будут судить мастера и крановщика за гибель рабочего

Автор: Василий Епанчинцев

Вадим Налобин и Алексей Осичев обвиняются в пренебрежении правилами производственной безопасности, из-за которого погиб человек.

Завершено расследование уголовного дела в отношении прораба Вадима Налобина и крановщика Алексея Осичева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области.

17 июня 2015 года во время ремонта теплосети в районе дома 38 по улице Нефтезаводской Налобин, работая мастером участка по ремонту тепловых сетей Омского филиала ООО "КВАРЦ Групп", не проконтролировал действия крановщика автомобильного крана КамАЗ-53 Осичева. Кран оказался слишком близко установлен к линии электропередач. Во время разгрузки труб с седельного тягача 40-летний монтажник стал помогать стропальщикам, взявшись руками без защитных рукавиц за стропы. Монтажника поразило током, из-за чего он скончался на месте.

По мнению следствия, смерть рабочего наступила вследствие недостаточного контроля со стороны ответственного за производство погрузочно-разгрузочных работ мастера Налобина, а также в результате неосторожных действий автокрановщика Осичева, которые допустили нарушения требований промышленной безопасности и правил ведения работ на опасном производственном объекте. Дело будет рассматриваться в Советском районном суде.

Злоумышленник требовал у омича 20 тысяч рублей за несуществующий долг

В Омске работница пенсионного фонда перечислила сыну 400 тысяч рублей из чужих пенсий

r Теги  •  #следствие #электричество

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омский мэр в разговоре о нелегальных перевозчиках вспомнил Маркса  •  сегодня, 15:15
Омские чиновники пообещали сдать проблемный дом на ул. Мишкина к лету  •  сегодня, 15:04
Омская Драма закрывает один из старейших спектаклей  •  сегодня, 14:23
Омские дольщики: какие проблемные дома планируют сдать в 2017 году?  •  сегодня, 13:47
Росгвардия наградит омских сотрудников, освободивших 13-летнюю школьницу, взятую в заложники  •  сегодня, 13:35
Омская прокуратура пересадила омичей на экологичные автобусы  •  сегодня, 13:05
Еще новости
Ювелирный Союз 240Х400
Иети шоу 240х400
Вавилон