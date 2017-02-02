В Омске будут судить мастера и крановщика за гибель рабочего

Вадим Налобин и Алексей Осичев обвиняются в пренебрежении правилами производственной безопасности, из-за которого погиб человек.

Завершено расследование уголовного дела в отношении прораба Вадима Налобина и крановщика Алексея Осичева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области.

17 июня 2015 года во время ремонта теплосети в районе дома 38 по улице Нефтезаводской Налобин, работая мастером участка по ремонту тепловых сетей Омского филиала ООО "КВАРЦ Групп", не проконтролировал действия крановщика автомобильного крана КамАЗ-53 Осичева. Кран оказался слишком близко установлен к линии электропередач. Во время разгрузки труб с седельного тягача 40-летний монтажник стал помогать стропальщикам, взявшись руками без защитных рукавиц за стропы. Монтажника поразило током, из-за чего он скончался на месте.

По мнению следствия, смерть рабочего наступила вследствие недостаточного контроля со стороны ответственного за производство погрузочно-разгрузочных работ мастера Налобина, а также в результате неосторожных действий автокрановщика Осичева, которые допустили нарушения требований промышленной безопасности и правил ведения работ на опасном производственном объекте. Дело будет рассматриваться в Советском районном суде.