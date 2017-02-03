Омские полицейские поймали рецидивиста, похитившего камеры видеонаблюдения

В полицию позвонил сторож гаражно-строительного кооператива, расположенного на проспекте Мира. Омич сообщил, что неизвестный похищает камеры наружного видеонаблюдения с территории, которую он охраняет.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину с пакетом в руках, который попытался убежать, когда увидел сотрудников МВД. Вскоре подозреваемого поймали и доставили в отделение полиции, где в ходе личного досмотра в его пакете были обнаружены 4 похищенные камеры.

Неудачливым вором оказался 48-летний житель Советского округа, ранее неоднократно судимый за кражу и грабежи. Похищенные камеры он заметил давно, и решил украсть их для дальнейшей продажи. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", предусматривающая срок до двух лет тюрьмы. Отметим, в настоящее время видеокамеры вернули законному владельцу.