В Омске за хищение трех миллионов рублей осудили директора строительной фирмы

При выполнении заказа по укладке асфальта мужчина использовал некачественные стройматериалы, после чего забрал сэкономленные деньги себе.

Сегодня, 17 января в Октябрьском суде города Омска было вынесено решение относительно директора омской строительной фирмы. Суд приговорил Васильева С.А. к трем годам условного лишения свободы и выплате штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Согласно информации по делу, Васильев, при выполнении работ по укладке асфальта, использовал более дешёвую марку асфальтобетонной смеси и в меньшем объеме, чем было предусмотрено по договору подряда. Сумма похищенных денежных средств превысила 3,4 млн рублей.

Отметим, что для возмещения убытков суд наложил арест на имущество мошенника.