В Омске за хищение трех миллионов рублей осудили директора строительной фирмы 
Происшествия  •  17 января 2017, 22:33, последнее обновление 17 января 2017, 23:02  •  печать

В Омске за хищение трех миллионов рублей осудили директора строительной фирмы 

Автор: Роман Зубрилов

При выполнении заказа по укладке асфальта мужчина использовал некачественные стройматериалы, после чего забрал сэкономленные деньги себе.

Сегодня, 17 января в Октябрьском суде города Омска было вынесено решение относительно директора омской строительной фирмы. Суд приговорил Васильева С.А. к трем годам условного лишения свободы и выплате штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Согласно информации по делу, Васильев, при выполнении работ по укладке асфальта, использовал более дешёвую марку асфальтобетонной смеси и в меньшем объеме, чем было предусмотрено по договору подряда. Сумма похищенных денежных средств превысила 3,4 млн рублей.

Отметим, что для возмещения убытков суд наложил арест на имущество мошенника.

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r Теги  •  #асфальт #директор фирмы #мошенник

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