В Омске мошенники обманом выманили у продавца 50 тысяч рублей
Происшествия  •  17 января 2017, 15:42, последнее обновление 17 января 2017, 15:45  •  печать

В Омске мошенники обманом выманили у продавца 50 тысяч рублей

Автор: Вероника Делор

32-летняя омичка перевела деньги неизвестному, который представился ей по телефону директором предприятия.

Вчера, 16 января, в полицию обратилась 32-летняя продавщица из магазина, расположенного на проспекте Мира. Она рассказала, что у неё обманным путём похитили 50 тыс. рублей.

В ходе опроса потерпевшей выяснилось, что на её мобильный телефон позвонил мужчина, который представился директором организации. Неизвестный узнал у омички, что в кассе есть выручка, после чего попросил перевести 50 тыс. рублей на номера нескольких мобильных телефонов.

Женщина решила, что помогает руководителю, поэтому выполнила все указания звонившего. Однако во время инкассации выяснилось, что её обманули мошенники.

Полицейские установили, что номера телефонов, на которые перечислили деньги, зарегистрированы в Самарской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В настоящее время проводится розыск лиц, причастных к преступлению. Им может грозить до двух лет тюрьмы.

В Омске мошенник похитил телефон у несовершеннолетнего 

Омич заплатил мошенникам 7 тысяч рублей, чтобы ему прислали телефон по почте

r Теги  •  #мошенничество #телефонный звонок #уголовное дело

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Новый начальник омской полиции пригласил губернатора на коллегию УМВД  •  сегодня, 16:47
Перевозчик доказал неправоту мэрии Омска, пытавшейся забрать у него маршрут  •  сегодня, 16:24
Статистики рассказали, какие лекарства подорожали в Омске во время эпидемии гриппа  •  сегодня, 16:10
Омичи дополнили предупреждающий знак у ОмГУПС  •  сегодня, 15:48
Ипотеке урезали льготы  •  сегодня, 15:35
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 1
Радио Сибирь
Вавилон