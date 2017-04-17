В Омске откроется российско-китайский бизнес-инкубатор

Ещё две недели будут принимать заявки для участия в российского-китайском бизнес-инкубаторе, который откроется в Омске. Пройти регистрацию до 1 мая резиденты могут на сайте Российского союза молодёжи. Заявки принимаются от молодых людей в возрасте от 18 до 10 лет со знанием английского языка. Результаты конкурсного отбора огласят 5 июня.

Российско-китайские бизнес-инкубаторы откроются также в Ульяновске, Уфе и Хабаровске. Их резиденты получат возможность объединиться в команды с коллегами из Китая и совместно создавать новые проекты и технологии. Прошедшие программу обучения получат удостоверение о повышении квалификации и будут иметь возможность презентовать совместный проект на инвестиционных сессиях с участием представителей бизнеса России и Китая. Осенью лучшие выпускники инкубаторов из России примут участие в акселерационных программах бизнес-инкубаторов на территории Китая.