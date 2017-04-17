В Омске долги депутата Шушубаева продали с торгов
Экономика  •  17 апреля 2017, 12:10  •  печать

В Омске долги депутата Шушубаева продали с торгов

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Омичка Айгуль Алимова может требовать с омского депутата Шушубаева 18,4 млн рублей. За это ей придется заплатить около 865 тысяч рублей.

Конкурсный управляющий компании "АГРО-ТРАСТ" продал на торгах требование с бывшего президента компании долга в 18,4 млн рублей. Именно на эту сумму привлекли к субсидиарной ответственности Хабулду Шушубаева по долгам "АГРО-ТРАСТА", пишет "Омскрегион".

Изначально задолженность была оценена в 288 тыс. 340 руб. Выкупить права на требование денег хотели омичи Айгуль Алимова, Сергей Цокур, Сергей Дьяченко и Галина Ипатьева из Барнаула. В результате в торгах победила Айгуль Алимова, которая в течение пяти дней должна заключить договор купли-продажи: право требования долга досталось ей за 865 тыс. 380 руб.

Напомним, Корпорация "АГРО-ТРАСТ" была должна казахстанскому "АТФ-Банку" около 1,5 млрд рублей, которые брала в кредит на достройку микрорайона "Ясная поляна" и возведение двух "АТ-Маркетов". Во время банкротства конкурсный управляющий Вячеслав Алексин потребовал взыскать с Шушубаева более миллиарда рублей, затем сумма снизилась до 327 млн рублей. Эти требования были удовлетворены судом.

Теги  •  #Агро-Траст #долги #торги

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