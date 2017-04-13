Новый мусорный полигон в Омской области появится не раньше конца 2019 года

Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил замминистра строительства региона Дмитрий Шикалов на заседании комитета Законодательного собрания области.

Шикалов представил территориальную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, сообщает телеканал "Продвижение".

Согласно проекту в регионе в долгой перспективе (не ранее 2019 года) должно появиться 5 муниципальных и 12 межмуниципальных центров, 3 мусороперерабатывающих комплекса и 19 перегрузочных станций. В ближайших планах - начало строительства в этом году полигона в Таврическом районе и заключение концессионного соглашения с инвестором, который построит полигон в Омском районе.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".