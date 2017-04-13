Новый мусорный полигон в Омской области появится не раньше конца 2019 года
Экономика  •  13 апреля 2017, 17:51  •  печать

Новый мусорный полигон в Омской области появится не раньше конца 2019 года

Автор:

Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил замминистра строительства региона Дмитрий Шикалов на заседании комитета Законодательного собрания области.

Шикалов представил территориальную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, сообщает телеканал "Продвижение"

Согласно проекту в регионе в долгой перспективе (не ранее 2019 года) должно появиться 5 муниципальных и 12 межмуниципальных центров, 3 мусороперерабатывающих комплекса и 19 перегрузочных станций. В ближайших планах - начало строительства в этом году полигона в Таврическом районе и заключение концессионного соглашения с инвестором, который построит полигон в Омском районе.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #Дмитрий Шикалов #Заксобрание #мусороперерабатывающий завод

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске около 40 домов остались без воды из-за прорыва трубопровода  •  сегодня, 17:57
Правительство Омской области: "Снятие Гребенщикова не должно повлиять на ход выборов мэра"  •  сегодня, 17:38
Владимир Соботка продолжил свою голевую серию в НХЛ  •  сегодня, 17:23  •   1
Омич спилил дорожный знак и попытался сдать в металлолом  •  сегодня, 17:11  •   2
Вице-губернатор Гребенщиков снялся с выборов мэра Омска  •  сегодня, 16:37
В степи у границы Омской области образовался водопад  •  сегодня, 16:32  •   1  •  
Еще новости
Иети шоу 240х400