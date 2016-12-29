С омского депутата Шушубаева взыскали 18 млн вместо миллиарда

Ещё в начале декабря текущего года появилась информация, что возбуждённое в отношении депутата Хабулды Шашабуева исполнительное производство могут прекратить. Как оказалось, Шушубаеву просто нечем платить по долгам: на счетах парламентария пусто, имуществом он не владеет. А конкурсный управляющий компании "АГРО-ТРАСТ", президентом которой является парламентарий, требовал обязать Шушубаева заплатить 1,29 млрд руб. Сегодня, 29 декабря, как сообщает newsomsk.ru, Арбитражный суд Омской области постановил взыскать с депутата всего 18 млн руб.

Напомним, Хабулда Шушубаев в настоящее время является обвиняемым по делу об обманутых дольщиках микрорайона "Ясная поляна". В Первомайском районном суде уже началось рассмотрение данного дела. Сам Шушубаев свою вину не признаёт и говорит, что не имеет отношения к компании "РоКАС" - застройщику "Ясной поляны".