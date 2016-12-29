С омского депутата Шушубаева взыскали 18 млн вместо миллиарда
Политика  •  29 декабря 2016, 13:41, последнее обновление 29 декабря 2016, 13:48  •  печать

С омского депутата Шушубаева взыскали 18 млн вместо миллиарда

Автор: Артем Кримин

Арбитражный суд Омской области постановил взыскать с члена Законодательного собрания Хабулды Шушбаева 18 млн рублей в пользу кредиторов. 

Ещё в начале декабря текущего года появилась информация, что возбуждённое в отношении депутата Хабулды Шашабуева исполнительное производство могут прекратить. Как оказалось, Шушубаеву просто нечем платить по долгам: на счетах парламентария пусто, имуществом он не владеет. А конкурсный управляющий компании "АГРО-ТРАСТ", президентом которой является парламентарий, требовал обязать Шушубаева заплатить 1,29 млрд руб. Сегодня, 29 декабря, как сообщает newsomsk.ru, Арбитражный суд Омской области постановил взыскать с депутата всего 18 млн руб.

Напомним, Хабулда Шушубаев в настоящее время является обвиняемым по делу об обманутых дольщиках микрорайона "Ясная поляна". В Первомайском районном суде уже началось рассмотрение данного дела. Сам Шушубаев свою вину не признаёт и говорит, что не имеет отношения к компании "РоКАС" - застройщику "Ясной поляны".

Омскому депутату Шушубаеву могут "простить" долг в 1 млрд рублей

"От суда жду наказания". В Омске начали рассматривать дело депутата Шушубаева

r Теги  •  #Агро-Траст #РоКАС #Хабулда Шушубаев #Ясная Поляна
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
К Дню победы омские ветераны получат единовременную выплату от регионального правительства  •  сегодня, 16:07
Пять омичей, предположительно, заболели "гонконгским" гриппом  •  сегодня, 15:07
После Нового года Омск охватит эпидемия гриппа  •  сегодня, 14:49  •   1
Омич получил 10 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков из Китая  •  сегодня, 13:27
Перевозчики заявили на мэрию Омска в УФАС из-за отмены маршрутов  •  сегодня, 12:31
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 1
Радио Сибирь