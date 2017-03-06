Долг омского депутата Хабулды Шушубаева выставили на торги

Конкурсный управляющий ЗАО "Корпорация "Агро-Траст" Вячеслав Алексин выставил на аукцион право требования задолженности в 18,4 млн руб. с депутата Законодательного собрания Омской области Хабулды Шушубаева, который решением Арбитражного суда был привлечён к субсидиарной ответственности. Принять участие в торгах может любой желающий, победителем будет объявлен тот, кто предложит больше других. Начальная цена продажи составляет 288 460 руб.

Напомним, конкурсное производство в отношении компании "Агро-Траст" было введено в сентябре 2013 года. Именно тогда Арбитражный суд Омской области удовлетворил прошение казахстанского АО "АТФБанк" признать компанию Хабулды Шушубаева банкротом из-за долга в 57 млн долларов.

Впоследствии конкурсный управляющий Вячеслав Алексин привлёк омского депутата к субсидиарной ответственности и потребовал взыскать с него более 1 млрд руб. Позже требования были снижены до 327 млн руб. Самому Шушубаеву, как оказалось, просто нечем платить по долгам: на счетах парламентария пусто, имуществом он не владеет. В декабре 2016 года Арбитражный суд Омской области постановил взыскать с него чуть более 18 млн руб. Именно этот долг и выставил на продажу конкурсный управляющий.