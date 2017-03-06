Долг омского депутата Хабулды Шушубаева выставили на торги
Политика  •   6 марта 2017, 16:23, последнее обновление 6 марта 2017, 16:27  •  печать

Долг омского депутата Хабулды Шушубаева выставили на торги

Автор: Антон Маликов

Многомиллионный долг компании "Агро-Траст", бывшим директором которой является депутат омского Заксобрания Хабулда Шушубаев, выставлен на торги за 288 тыс. руб. 

Конкурсный управляющий ЗАО "Корпорация "Агро-Траст" Вячеслав Алексин выставил на аукцион право требования задолженности в 18,4 млн руб. с депутата Законодательного собрания Омской области Хабулды Шушубаева, который решением Арбитражного суда был привлечён к субсидиарной ответственности. Принять участие в торгах может любой желающий, победителем будет объявлен тот, кто предложит больше других. Начальная цена продажи составляет 288 460 руб.

Напомним, конкурсное производство в отношении компании "Агро-Траст" было введено в сентябре 2013 года. Именно тогда Арбитражный суд Омской области удовлетворил прошение казахстанского АО "АТФБанк" признать компанию Хабулды Шушубаева банкротом из-за долга в 57 млн долларов.

Впоследствии конкурсный управляющий Вячеслав Алексин привлёк омского депутата к субсидиарной ответственности и потребовал взыскать с него более 1 млрд руб. Позже требования были снижены до 327 млн руб. Самому Шушубаеву, как оказалось, просто нечем платить по долгам: на счетах парламентария пусто, имуществом он не владеет. В декабре 2016 года Арбитражный суд Омской области постановил взыскать с него чуть более 18 млн руб. Именно этот долг и выставил на продажу конкурсный управляющий.

Теги  •  #Агро-Траст #долг #Хабулда Шушубаев

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