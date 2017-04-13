Новым директором ПО "Полёт" стал Сергей Головинский

На официальном сайте производственного объединения "Полёт" появилась информация о кадровых изменениях в структуре руководства предприятия. Согласно приказу директора ГКНПЦ имени Хруничева Андрея Калиновского от 5 апреля 2017 года Сергей Головинский назначен руководителем ПО "Полёт".

- Сергей Головинский работал в Новосибирске вместе с Калиновским в НАПО имени Чкалова. На предприятии до назначения он занимал должность технического директора, - сообщили в пресс-службе завода.

Дисквалифицированный Михаил Остроушенко в свою очередь назначен на должность советника директора ПО "Полёт".

Напомним, 5 апреля Октябрьский районный суд оставил в силе решение о дисквалификации на пять месяцев директора ПО "Полёт" Михаила Остроушенко. Делопроизводство было возбуждено в связи с грубым нарушением условий государственного контракта - ч. 3 ст. 14.55 Кодекса об административных правонарушениях. Сам Михаил Остроушенко себя виновным не признал.

Михаил Остроушенко возглавил ПО "Полёт" в 2015 году - спустя несколько месяцев после того, как руководство ГКНПЦ имени Хруничева решило создать на базе производственного объединения ракетно-космический завод полного цикла, который будет производить ракеты-носители "Ангара". Запуск тяжёлой ракеты должен был состояться в этом году, но руководство центра имени Хруничева решило его отложить и провести дополнительные испытания.