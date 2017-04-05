Запуск тяжёлой ракеты "Ангара" перенесли на 2018 год из-за налаживания производства в Омске
Экономика  •   5 апреля 2017, 07:20, последнее обновление 5 апреля 2017, 09:55  •  печать

Запуск тяжёлой ракеты "Ангара" перенесли на 2018 год из-за налаживания производства в Омске

Автор:

Гендиректор Центра имени Хруничева Андрей Калиновский рассказал о том, почему тяжёлая ракета "Ангара" омского производства не взлетит в 2017 году.

Стали известный причины переноса запуска тяжёлой ракеты "Ангара" на 2018 год. Гендиректор Центра имени Хруничева Андрей Калиновский заявил в интервью "Коммерсанту", что это связано с налаживанием производства в Омске.

Причина банальна: параллельно с опытно-конструкторскими работами у нас шёл процесс передачи производства в Омск, и мы по обоюдному согласию с Минобороны РФ решили провести дополнительные испытания, - сказал Калиновский. - Это нужно, чтобы подтвердить готовность производства омского предприятия с точки зрения качества выпускаемой продукции, стабильности технологических процессов и квалификации персонала. Поэтому сейчас мы готовим стендовые изделия. В 2017 году мы завершим все испытания в ЦНИИ машиностроения и после этого запустим производство в Омске.

Напомним, что новейшую ракету-носитель семейства "Ангара" будут собирать по полному циклу на мощностях омского ПО "Полёт". Для этого предприятие прошло масштабную модернизацию.

Теги  •  #Ангара #ракета

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Юрий Александрович  •  5 апреля 2017, 10:09

Конечно лучше лишний раз все испытать и наладить перед запуском, спешка здесь совсем не к чему, а вот надежность очень кстати

Ответить
Последние новости
В Омске будут судить врача, за деньги отправлявшего омичей на больничный  •  сегодня, 11:25
В Омске совершено нападение на бригаду скорой помощи  •  сегодня, 10:44  •   1
Министром образования Омской области стала Татьяна Дернова  •  сегодня, 10:30  •   1
Владимир Соботка расторг контракт с омским "Авангардом"  •  сегодня, 07:43
Омский губернатор встретился с новым главным тренером "Авангарда"  •  сегодня, 07:02
Баскетболистки "Нефтяника" вышли в полуфинал розыгрыша плей-офф Суперлиги  •  вчера, 22:36
Еще новости
Дача весна 240Х400