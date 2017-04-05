Запуск тяжёлой ракеты "Ангара" перенесли на 2018 год из-за налаживания производства в Омске

Гендиректор Центра имени Хруничева Андрей Калиновский рассказал о том, почему тяжёлая ракета "Ангара" омского производства не взлетит в 2017 году.

Стали известный причины переноса запуска тяжёлой ракеты "Ангара" на 2018 год. Гендиректор Центра имени Хруничева Андрей Калиновский заявил в интервью "Коммерсанту", что это связано с налаживанием производства в Омске.

Причина банальна: параллельно с опытно-конструкторскими работами у нас шёл процесс передачи производства в Омск, и мы по обоюдному согласию с Минобороны РФ решили провести дополнительные испытания, - сказал Калиновский. - Это нужно, чтобы подтвердить готовность производства омского предприятия с точки зрения качества выпускаемой продукции, стабильности технологических процессов и квалификации персонала. Поэтому сейчас мы готовим стендовые изделия. В 2017 году мы завершим все испытания в ЦНИИ машиностроения и после этого запустим производство в Омске.

Напомним, что новейшую ракету-носитель семейства "Ангара" будут собирать по полному циклу на мощностях омского ПО "Полёт". Для этого предприятие прошло масштабную модернизацию.