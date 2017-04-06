Октябрьский районный суд оставил в силе решение о дисквалификации главы ПО "Полёт"

В январе 2017 года мировой судья судебного участка № 109 вынесла решение о дисквалификации на шесть месяцев руководителя филиала ФГУП "ГКНПЦ им. Хруничева", руководителя ПО "Полёт" Михаила Остроушенко. Делопроизводство было возбуждено в связи с грубым нарушением условий государственного контракта - ч.3 ст. 14.55 Кодекса об административных правонарушениях. Михаил Остроушенко пытался оспорить в Октябрьском районном суде это решение, но его всё равно оставили в силе. Сейчас на предприятии ждут, какой вердикт в итоге примет московское руководство.

- Решение суда вынесено. Мы проводим мероприятия, направленные на его реализацию. Решение примут в центре имени Хруничева. В Москве сейчас работают над этим вопросом. Мы сейчас ждём из столицы распорядительные документы. В ближайшее время, я думаю, всё станет известно, - сообщил "Омск Здесь" начальник отдела корпоративных коммуникаций ПО "Полёт" Олег Пшичко.

Сам Михаил Остроушенко себя виновным не признаёт. По его словам, решение суда будет непременно обжаловано.

- Речь идёт о двух госконтрактах, заключённых с ГКНПЦ. По первому из них срок установлен 25 ноября 2019 года, по второму - 25 ноября 2020 года. То есть сроки ещё не наступили. Тем более, что внутри цепочки все работы приостановлены головным предприятием до завершения стендовых испытаний, - цитирует Остроушенко сайт "Коммерческие вести".

Напомним, Михаил Остроушенко возглавил ПО "Полёт" в 2015 году - спустя несколько месяцев после того, как руководство "ГКНПЦ им. Хруничева" решило создать на базе производственного объединения ракетно-космический завод полного цикла, который будет производить ракеты-носители "Ангара". Запуск тяжёлой ракеты должен был состояться в этом году, но руководство центра им. Хруничева решило его отложить и провести дополнительные испытания.