Осуждённую за мошенничество омскую бизнес-леди будут судить за уклонение от уплаты налогов

Ирину Елесину, отбывающую наказание за многомиллионное мошенничество, ждёт ещё один суд. Её обвиняют в уклонении от уплаты почти 15 млн руб. налогов.

Как сообщает Генеральная прокуратура, Омской областной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя ООО "Инвест Групп" Ирины Елесиной. По мнению следствия, бизнес-леди в 2011 и 2012 годах включала в декларации по НДС и налогу на прибыль организации ложные сведения. Их она предоставляла в налоговый орган. Таким образом от государства было скрыто 14,9 млн руб. налогов.

Надзорное ведомство заявило гражданский иск о взыскании этой суммы. Суд поддержал позицию прокуратуры. Был наложен арест на имущество Елесиной - маломерные судна и квартиру на 3,6 млн руб.

Сейчас Ирина Елесина отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение многомиллионного мошенничества. Суд ей назначил четыре с половиной года колонии. Напомним, она подделала протокол общего собрания участников ООО "Сибирские кровли", увеличив свою долю с 50 % до 95 %. Возглавив компанию, предпринимательница передала здания и земельные участки общей стоимостью 16,6 млн руб., принадлежащие "Сибирским кровлям", своей сестре, а та - ООО "ПСК "Крост", учредителем которого выступала Ирина Елесина.

ПСК "Крост" оказалась замешана и в другом скандале. Став субподрядчиком ремонта поликлиники в Тюкалинском районе компания сорвала сроки сдачи работ. Более того, ООО "Инвест Групп" являлось подрядчиком управляющей компании "Труд". Её учредитель - известный омский эксперт в сфере ЖКХ Александр Лихачёв. Фирма Елесиной должна была делать капитальный ремонт на пяти многоквартирных домах, сумма договора составила более 100 млн руб. Предприимчивая женщина инициировала подачу искового заявления в суд о взыскании 72 млн руб. как неосновательного обогащения, предоставив подложные документы с завышенными объёмами и стоимостью выполненных работ на сумму более 30 млн руб.