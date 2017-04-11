В Год животноводства в Омской области возросло производство молока и мяса

Объём производства молока вырос почти на две тысячи тонн. Дополнительно к предыдущим показателям восемь тонн добавили предприятия, занимающиеся производством мяса.

По сообщению областного правительства, в Год животноводства, проходящий в этом году в Омской области, объём производства молока к аналогичному периоду 2016 года вырос на 1,8 тыс. тонн и составил 31,6 тыс. тонн. Объём производства мяса достиг 58 тыс. тонн. Это плюс 8 тыс. тонн к уровню прошлого года. Увеличилось и производство яиц - почти на 17 млн штук.

Чтобы не терять показатели, специалисты Минсельхоза рекомендуют в весенний период провести мероприятия по повышению продуктивности и увеличению маточного поголовья крупного рогатого скота, а также использовать эффективный рацион кормления.

Заметим, в последние годы по данным статистики, поголовье крупного рогатого скота снижалось, также как и свиней. Зато увеличивалось поголовье птиц.