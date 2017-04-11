Омские приставы арестовали имущество сети магазинов "Курляндия" на 22 млн рублей

У владельца сети магазинов "Курляндия" Геннадия Сайсанова в собственности оказалось производственное оборудование, Toyota Land Cruiser и ещё несколько единиц автотранспорта.

Судебные приставы произвели арест имущества, принадлежащего сети магазинов "Курляндия", занимающейся реализацией колбасных изделий из мяса птицы. Арест имущества на сумму 22 млн руб. носил обеспечительный характер и произведён на основании исполнительного листа, выданного Центральным судом, рассмотревшим исковое заявление кредитора - АО "Россельхозбанк" - о принятии мер по обеспечению иска.

Был наложен арест на производственное и технологическое оборудование предприятия, а также на автотранспорт - автомобиль Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска, двух автофургонов-рефрижераторов 2009 и 2010 годов выпуска, грузовой фургон Hyundai 1999 года и фургон изотермический Isuzu.

Арестованное имущество оставлено должнику на ответственное хранение. Омские приставы подчеркивают: о его реализации речи пока не идёт. Должнику дано время на погашение долга перед кредитором. В противном случае после следующего судебного решения имущество будет передано на реализацию.

Добавим, сеть магазинов "Курляндия" развивал предприниматель Геннадий Сайсанов. Одно время он сотрудничал с известным омским производителем полуфабрикатов из мяса птицы Юрием Афанасенко, который в эту сеть поставлял продукцию. ИП Афанасенко в настоящее время находится в процедуре банкротства.

Связаться с руководством сети магазинов "Курляндия" ИА "Омск здесь" не удалось.