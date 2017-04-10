В Омске подорожали банковские услуги, но снизились цены на продукты питания

В марте снизились цены на основную массу продуктов питания. Больше всего подешевели огурцы и помидоры. Зато вместе с картошкой и мясом повысилась стоимость банковских услуг.

Как подсчитал Омскстат, индекс потребительских цен на товары и услуги в Омской области в марте 2017 года составил 99,9 %. То есть снижение произошло на 0,1 %. Снижение среднего уровня цен зарегистрировано на продовольственные (на 0,3 %) и непродовольственные товары (на 0,1 %). На услуги, оказываемые населению, отмечен незначительный рост (на 0,1 %).

Существенное снижение цен произошло на свежие огурцы (25,7 %). Из овощей также подешевели свежие помидоры (на 5,5 %), чеснок (на 2,4 %), замороженные овощи (на 2,3 %). В пределах от 0,3 до 0,9 % подешевели хлеб и хлебобулочные изделия, мясо животных, рыбопродукты, куриные яйца, колбасные, макаронные и кондитерские изделия, чай.

Одновременно на ряд основных продуктов питания зарегистрирован рост цен - картофель (13,8 %), отдельные виды овощей (1,6-21,1%), сливочное (на 3,2 %) и подсолнечное масло (на 0,9 %), молоко и молочную продукцию (на 1,6 %).

Среди непродовольственных товаров заметно снизились цены на персональные компьютеры (на 2,3 %), средства связи (на 2,3 %), электротовары и бытовые приборы (на 2,0 %). Зато рост цен зафиксирован на сезонную одежду и обувь, меховые изделия.

В сфере услуг тарифы подняли банки. Их услуги подорожали на 2 %, за счёт повышения стоимости аренды индивидуального банковского сейфа - на 16,4 %. Также выросли цены и тарифы на жилищные, бытовые, медицинские, ветеринарные услуги, услуги образования и страхования (0,2-0,7 %).