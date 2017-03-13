Предприниматель Юрий Афанасенко, производящий полуфабрикаты из мяса птицы, подал на банкротство

В Арбитражный суд Омской области подано заявление о банкротстве индивидуального предпринимателя Юрия Афанасенко. Его предприятие - одно из старейших в регионе и занимается производством полуфабрикатов из мяса птицы.

Сегодня областным арбитражем зарегистрировано заявление о признании банкротом ИП Юрия Афанасенко. Заявление, судя по картотеке, подано самим бизнесменом. О причине, вынудившей пойти предпринимателя на такой шаг, неизвестно. Юрий Евгеньевич на контакт с прессой пока не выходит. Однако в картотеке арбитража за последние два месяца зарегистрировано семь дел, связанных с ИП Афанасенко. ООО "ПКФ "ГофроМаркет", пытающееся взыскать долг с омского бизнесмена, в своих исковых требованиях указывает, что "по информации, размещённой на официальном сайте Арбитражного суда Омской области, имеется ряд дел, в которых ответчик - ИП Афанасенко Ю. Е. Общая сумма предъявленных к нему требований только с конца декабря 2016 года составляет более 18 млн руб. Также на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов России опубликована информация о возбужденных исполнительных производствах в отношении него. Общая сумма его долгов составляет 238 246 руб".

Напомним, Юрий Афанасенко является производителем полуфабрикатов из мяса курицы под собственным брендом. В своё время бизнесмен развивал бренд "Куриная республика". Являлся лауреатом премии Законодательного Собрания за большой вклад в развитие пищевой промышленности Омской области.