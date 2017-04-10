В Омске не осталось микрофинансовых организаций

Все микрофинансовые организации, зарегистрированные в Омской области, стали микрокредитными компаниями. Это серьёзно ограничивает масштабы их деятельности как по сумме займов, так и по возможности привлекать деньги граждан.

29 марта 2017 года закончился год, который был дан микрофинансовым организациям, чтобы выбрать способ дальнейшей работы и стать либо микрофинансовой (МФО) компанией, либо микрокредитной (МКК). После этой даты в нашем регионе не осталось ни одной МФО, поскольку они выбрали статус компании микрокредитной. Это накладывает определённые ограничения на организации.

Стать МКК могут МФО с капиталом не менее 10 тыс. руб. Им разрешено выдавать одному заёмщику потребительские займы на общую сумму не более 500 тыс. руб. и запрещено привлекать займы от граждан, не являющихся их учредителями. Банк России будет контролировать эти компании через саморегулируемые организации, членами которых все МФО обязательно должны являться.

- Заёмщикам необходимо знать, что микрокредитные компании не вправе привлекать средства граждан, а максимальная сумма микрозайма для них ограничена 500 тыс. рублей, - пояснил управляющий отделением по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации Анастасия Костромина.

Проверить информацию о компании, в том числе есть ли у нее вообще право называться МФО, можно на официальном сайте Банка России.

По данным омского отделения ЦБ РФ, в Омской области с 2017 года количество МФО сократилось более чем в три раза - с 76 до 24. Это связано с усилиями регулятора по выводу с рынка недобросовестных участников. В прошлом году был введён так называемый коэффициент 4х для потребительских займов сроком до одного года. Сумма процентов теперь не может больше чем в четыре раза превышать сумму основного долга.

С 1 января 2017 года сумма процентов ограничивается коэффициентом 3х и в некоторых случаях 2х. Такие ограничения защищают заёмщиков от чрезмерного роста задолженности.