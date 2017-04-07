Директор омской стройкомпании, ведущий бизнес с кузиной Романа Абрамовича, не пойдёт под суд

Руководитель ООО "Стройматериалы-99" Аркадий Борисенко, обвиняемый в сокрытии от государства 4 млн руб. налогов, заплатил долг в бюджет. В качестве наказания суд назначил ему штраф и прекратил уголовное дело.

Дело директора ООО "Стройматериалы-99" Аркадия Борисенко расследовали в СУ СК России по Омской области. Ему предъявили обвинение по ст. 199.2 УК РФ - сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов. По данным следствия, Борисенко во время приостановления налоговым органом операций по расчётным счетам ООО "СК "Стройматериалы-99" в банках в связи с наличием недоимки по налогам и сборам, умышленно скрыл денежные средства организации в сумме более 4 млн руб., направив контрагентам распорядительные письма о перечислении денежных средств, минуя расчётные счета строительной компании.

В ходе предварительного следствия он погасил задолженность по налогам, поэтому суд прекратил уголовное дело и назначил Аркадию Борисенко судебный штраф в сумме 200 тыс. руб.

Добавим, Аркадий Борисенко связан с сестрой Романа Абрамовича. В одной из стройкомпаний, возглавляемых оштрафованным руководителем, учредителем является Наталья Дерновая.