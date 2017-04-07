Омская компания "Трубопроводстрой" заплатит 7 млн рублей за порчу земли

Предприятие прокладывало водопровод в Марьяновском районе, причём по землям сельхозназначения. В итоге был испорчен плодородный слой почвы почти на одном гектаре земли.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области не могло найти виновника порчи земли в Марьяновском районе Омской области. Там строился водопровод, была прорыта траншея длиной в 6 тыс. м и глубиной в 1 м. Прокладывался водопровод по землям сельхозназначения. Испорченными оказались 9 тыс. кв. м. Виновника в итоге установили, им оказалось ООО "Строительный монтажный трест "Трубопроводстрой". Рекультивация земель проведена не была. Не было даже такового плана.

Надзорное ведомство обратилось в арбитражный суд с требованием о взыскании ущерба, причинённого плодородному слою почвы. Он составил 7,2 млн руб. В суде выяснилось, что у предприятия не было необходимых разрешительных документов на проведение работ. Арбитраж посчитал вину "Трубопроводстроя" доказанной и постановил взыскать с предпринимателей ущерб. Но решение в силу не вступило.