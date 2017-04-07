Мошенники списали со счёта омички 420 тысяч рублей

В Омске женщина позвонила лжеработникам банка и попросила помешать мошенникам снимать деньги с банковской карты. В итоге она лишилась ещё более крупной денежной суммы.

В полицию обратилась 38-летняя омичка, которая рассказала, что на её мобильный телефон пришло СМС-сообщение о списании с банковской карты 48 тыс. руб. Женщина позвонила по указанному в сообщении номеру, чтобы разобраться в ситуации.

Ответивший на звонок "сотрудник банка" предложил помощь, чтобы приостановить мошеннические действия. Для этого он попросил назвать личные данные и реквизиты счёта. После того, как женщина передала данные, она лишилась 420 тыс. руб., а мошенник перестал отвечать на звонки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полиция разыскивает злоумышленников.