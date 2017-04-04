Заброшенный кинотеатр "Сатурн" хотят продать
Экономика  •   4 апреля 2017, 16:07  •  печать

Заброшенный кинотеатр "Сатурн" хотят продать

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Здание, требующее ремонта ещё с 90-х годов, не дождалось концессионеров и теперь будет приватизировано.

Программа приватизации на 2017 год рассматривалась на заседании профильного комитета Городского совета. Мэрия настаивает на включении в него 25 зданий и помещений, в том числе кинотеатра "Сатурн" и двух объектов муниципальных пассажирских предприятий на улицах 10 лет Октября и Ватутина. Изначально депутаты отказывались приватизировать три этих здания, но представители мэрии убедили их в необходимости такого шага.

Пустующий кинотеатр "Сатурн" в 2016 году трижды выставлялся на аукцион по передаче в концессию на 30 лет с условием проведения реконструкции, но ни одной заявки не поступило. Имущественные комплексы, принадлежащие городскому департаменту транспорта, также требуют капитального ремонта, но в бюджете нет средств. Деньги от продажи двух объектов планируется направить на компенсацию пассажирским предприятиям, что позволит сохранить стоимость проезда для населения на нынешнем уровне.

Решение о приватизации объектов будет рассматриваться на пленарном заседании Городского совета.

Теги  •  #Горсовет #приватизация #Сатурн

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